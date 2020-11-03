У "Голосі" пропонують авторам скандального конституційного подання добровільно здати диппаспорти

Вона уточнила, що авторами подання до КСУ є 47 народних депутатів, які свідомо заблокували реформу антикорупційного законодавства.

“Вони йшли на цей крок свідомо, вони свідомо намагаються „відкатати“ назад і скасувати низку важливих антикорупційних реформ”, — каже нардеп.

Устінова додала, що ВРУ могла б, але не має законодавчих підстав позбавити нардепів — авторів подання дипломатичних паспортів. Тому депутати повинні це зробити самостійно, з доброї волі, додає нардеп.

“Чи можемо ми попросити цих депутатів віддати дипломатичні паспорти? Так можемо! Але тільки просити, бо, на жаль, на законодавчому рівні ми не можемо в них нічого забрати. Тому, це може бути лише їх добра воля.

Але я сумніваюся, що депутати, які є „російською колоною“ в нашому парламенті, це зроблять. Доброї волі у них не буде, тому що вони прийшли в цей парламент знищити цю країну”, — заявила Устінова.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіна, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар і ін.

Відзначимо, що поки Реєстр декларацій НАЗК був закритий, Петро Порошенко “засвітив” дивіденди, а Григорій Суркіс — новий кредит.

Як писав УНН, за словами депутата Горвата, логічно позбавити безвізу 47 депутатів, а не 40 млн українців.