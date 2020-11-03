В "Голосе" предлагают авторам скандального конституционного представления добровольно сдать диппаспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Авторы скандального конституционного представления в КСУ против антикоррупционного законодательства должны добровольно сдать дипломатические паспорта. Об этом в комментарии УНН заявила народный депутат от партии “Голос” Александра Устинова.
Она уточнила, что авторами представление в КСУ есть 47 народных депутатов, которые сознательно заблокировали реформу антикоррупционного законодательства.
“Они шли на этот шаг сознательно, они сознательно пытаются „откатать“ назад и отменить ряд важных антикоррупционных реформ”, — говорит нардеп.
Устинова добавила, что ВРУ могла бы, но не имеет законодательных оснований лишить нардепов — авторов представления дипломатических паспортов. Поэтому депутаты должны это сделать самостоятельно, по доброй воле, добавляет нардеп.
“Можем ли мы попросить этих депутатов отдать дипломатические паспорта? Так можем! Но только просить, потому что, к сожалению, на законодательном уровне мы не можем в них ничего забрать. Поэтому, это может быть только их добрая воля.
Но я сомневаюсь, что депутаты, которые являются „российской колонной“ в нашем парламенте, это сделают. Доброй воли у них не будет, потому что они пришли в этот парламент уничтожить эту страну”, — заявила Устинова.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.
Произошло это по представлению 47 нардепов, среди которых, в частности, Григорий Суркис, Сергей и Юлия Левочкина, Наталья Королевская, Григорий Мамка, Вадим Столар и др.
Отметим, что пока Реестр деклараций Назка был закрыт, Петр Порошенко “засветил” дивиденды, а Григорий Суркис — новый кредит.
Как писал УНН, по словам депутата Горвата, логично лишить безвизовых 47 депутатов, а не 40 млн украинцев.