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Автори подання до КСУ мали особисті цілі у скасуванні антикорупційних законів - Шаповал

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Рішення КСУ стосовно антикорупційних законів стало таким собі пусковим механізмом "розхитування держави". Але, вочевидь, автори конституційного подання, власне, в цьому і були зацікавлені. Адже зараз немає від них жодного законопроекту, який би пропонував привести норми антикорупційного законодавства у відповідність конституції. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з конституційного права Володимир Шаповал.

"Загалом, мені важко давати оцінку намірам депутатів, які це (конституційне подання, - ред.) подавали. Можливо там присутні кілька моментів – головний – це є політичні сили, і вони такі завжди були, які зацікавлені у розхитуванні ситуації, щоб компрометувати державу в цілому через її окремі інституції.

Очевидно є персонажі нардепи, яких особисто зачіпають положення антикорупційного закону, який вони оспорювали, і вони вирішили таким чином захистити свої інтереси. Це цілком очевидно. Не подобається стаття кримінального кодексу - вони шукають шляхи її скомпрометувати, щоб розгойдати дерево, а там може якась гілка й обломиться", - каже він.

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Шаповал зауважує, що від авторів конституційного подання так і немає жодної законодавчої ініціативи, аби привести до положень Конституції норми антикорупційного законодавства.

"І в мене є навіть заклик такий до них – внести пропозиції.

От є рішення КСУ – запропонуйте, опоненти, альтернативу, ви ж не просто заперечувати маєте, ви ж державні діячі. Такий проект закону в очікуванні рішення уже мав би бути у вас готовий на столі. Та, вочевидь, його відсутність, свідчить про те, що єдина мета їх подання полягала у розхитуванні ситуації. Якби ж намір був покращити законодавство – то вони б сказали: взамін ми пропонуємо так. А так думаю і припускаю що це було зроблено в угоду своїм особистим інтересам", - зауважив юрист.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Сталося це за поданням 47 нардепів, серед яких, зокрема, Григорій Суркіс, Сергій і Юлія Льовочкіни, Наталія Королевська, Григорій Мамка, Вадим Столар і ін.

Відзначимо, що поки Реєстр декларацій НАЗК був закритий, Петро Порошенко “засвітив” дивіденди, а Григорій Суркіс — новий кредит.

Як писав УНН, за словами депутата Горвата, логічно позбавити безвізу 47 депутатів, а не 40 млн українців.

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