Автобус, в котором было девять граждан Украины, в том числе 4 детей, врезался в машину дорожной службы на трассе в Польше, 5 человек - в тяжелом состоянии, сообщило в субботу польское издание RMF24, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, авария автобуса произошла на автомагистрали А2 в Свебодзинском повете в Польше - около 5 часов между развязками Тожим и Йорданово. Марцин Ручинский, представитель полиции Свебодзина, сообщил RMF FM, что автобус врезался в машину дорожной службы с информацией о сужении дороги в результате ремонта.

«Автобус, в котором было девять граждан Украины, перевернулся. Среди пассажиров было четверо детей в возрасте 2, 3, 4 и 15 лет», - указано в сообщении.

После аварии, как указано, 9 человек были доставлены в больницы. Состояние пятерых из них, как сообщается, - тяжелое. «Дети входят в число наиболее пострадавших», - отмечает издание.

Пострадали только люди, которые ехали в автобусе. Полиция будет выяснять причины происшествия. Уже известно, что водитель был трезв.

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