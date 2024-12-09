Австрия отменяет вето на присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне
Киев • УНН
Австрия отменила вето на полное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Решение принято после значительного сокращения нелегальных пересечений границы с 70 000 до 4 000 случаев.
Австрия отменяет свое вето на полноценное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне свободного передвижения в Европе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
"Мы можем сделать следующий шаг на Совете ЕС (по вопросам юстиции и внутренних дел – ред.)", - заявил министр внутренних дел Герхард Карнер в заявлении, распространенном его министерством.
Румыния и Болгария, члены ЕС и НАТО, частично присоединились к Шенгену в марте после соглашения с Австрией, которое первоначально выступало против их присоединения на том основании, что им нужно делать больше для предотвращения нелегальной иммиграции.
Хотя воздушные и морские пограничные проверки между ними и другими 27 странами в зоне путешествий были отменены, переговоры с Австрией по наземному въезду продолжаются.
"После "воздуха Шенгена ""земля Шенгена" теперь открыта для Румынии и Болгарии", - сказал Карнер, добавив, что требования Австрии по борьбе с нелегальной миграцией привели к снижению количества мигрантов, перехваченных у границы Австрии с Венгрией, - на наиболее "популярном" маршруте в страну.
"Без этого вето такого значительного сокращения количества нелегальных пересечений границы не произошло бы", - сказал он.
В качестве доказательства Корнер привел цифру в 70 000 перехватов за год до октября 2023 года и 4 000 за тот же период этого года.
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