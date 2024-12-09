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Австрия отменяет вето на присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Австрия отменяет вето на присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

Киев  •  УНН

 • 3392 просмотра

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Австрия отменила вето на полное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Решение принято после значительного сокращения нелегальных пересечений границы с 70 000 до 4 000 случаев.

Австрия отменяет свое вето на полноценное присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне свободного передвижения в Европе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

"Мы можем сделать следующий шаг на Совете ЕС (по вопросам юстиции и внутренних дел – ред.)", - заявил министр внутренних дел Герхард Карнер в заявлении, распространенном его министерством.

Румыния и Болгария, члены ЕС и НАТО, частично присоединились к Шенгену в марте после соглашения с Австрией, которое первоначально выступало против их присоединения на том основании, что им нужно делать больше для предотвращения нелегальной иммиграции.

Хотя воздушные и морские пограничные проверки между ними и другими 27 странами в зоне путешествий были отменены, переговоры с Австрией по наземному въезду продолжаются.

"После "воздуха Шенгена ""земля Шенгена" теперь открыта для Румынии и Болгарии", - сказал Карнер, добавив, что требования Австрии по борьбе с нелегальной миграцией привели к снижению количества мигрантов, перехваченных у границы Австрии с Венгрией, - на наиболее "популярном" маршруте в страну.

"Без этого вето такого значительного сокращения количества нелегальных пересечений границы не произошло бы", - сказал он.

В качестве доказательства Корнер привел цифру в 70 000 перехватов за год до октября 2023 года и 4 000 за тот же период этого года.

Австрийский суд не дал разрешения на экстрадицию Фирташа в США16 июн. 2023, 13:28 • 1123781 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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