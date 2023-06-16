Австрийский суд не дал разрешения на экстрадицию Фирташа в США

Детали

Австрийский суд в пятницу 16 июня вынес решение в пользу Фирташа. Таким образом олигарх до завершения нового судебного процесса останется в Австрии, а его дело отправили на повторное рассмотрение.

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Фирташа арестовали в марте 2014 года в Австрии по запросу американских следователей, но через несколько дней его освободили после уплаты залога в 125 миллионов евро. Соединенные Штаты попросили власти экстрадировать его по обвинению во взяточничестве, коррупции и отмывании денег, сообщает СМИ. В частности он предлагал взятку в 17 млн евро официальным лицам правительства Индии, в обмен на лицензию на добычу титана для дальнейшей продажи в США. Ему грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. Олигарх все обвинения против него отрицает.