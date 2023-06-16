Австрійський суд не дав дозволу на екстрадицію Фірташа до США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Вищий регіональний суд Відня відхилив прохання США щодо екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа, повідомляє УНН з посиланням на Teleprensa.
Деталі
Австрійський суд у п’ятницю 16 червня виніс рішення на користь Фірташа. Таким чином олігарх до завершення нового судового процесу залишиться в Австрії, а його справу відправили на повторний розгляд.
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Доповнення
Фірташа заарештували в березні 2014 року в Австрії на запит американських слідчих, але через кілька днів його звільнили після сплати застави у 125 мільйонів євро. Сполучені Штати попросили владу екстрадувати його за звинуваченням у хабарництві, корупції і відмиванні грошей, повідомляє ЗМІ. Зокрема він пропонував хабар в 17 млн євро офіційним особам уряду Індії, в обмін на ліцензію на видобуток титану для подальшого продажу в США. Йому загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Олігарх всі звинувачення проти нього заперечує.