Австралия ввела новые санкции против рф: детали

Австралия ввела санкции против еще 37 россиян и семи групп в ответ на войну в Украине, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте правительства страны.

Детали

"В рамках текущей работы правительства Албанизе по привлечению россии к ответственности за незаконное вторжение в Украину, Австралия... ввела очередную волну санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики россии. Это включает новые целевые финансовые санкции и запреты на поездки для 37 человек, а также целевые финансовые санкции против семи организаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти санкции направлены на "оборонный, энергетический, транспортный, страховой, электронный и финансовый секторы россии, а также на распространителей российской дезинформации и пропаганды".

Австралия ввела санкции против части теневого флота россии