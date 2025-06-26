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Австралия ввела новые санкции против рф: детали

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Австралия расширила санкции против россии, добавив 37 физических и семь юридических лиц. Ограничения направлены на оборонный, энергетический, транспортный, страховой, электронный и финансовый секторы, а также на лиц, распространяющих дезинформацию.

Австралия ввела новые санкции против рф: детали

Австралия ввела санкции против еще 37 россиян и семи групп в ответ на войну в Украине, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте правительства страны.

Детали

"В рамках текущей работы правительства Албанизе по привлечению россии к ответственности за незаконное вторжение в Украину, Австралия... ввела очередную волну санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики россии. Это включает новые целевые финансовые санкции и запреты на поездки для 37 человек, а также целевые финансовые санкции против семи организаций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти санкции направлены на "оборонный, энергетический, транспортный, страховой, электронный и финансовый секторы россии, а также на распространителей российской дезинформации и пропаганды".

Австралия ввела санкции против части теневого флота россии18.06.25, 16:07 • 2998 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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