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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Австралія запровадила нові санкції проти рф: деталі

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Австралія розширила санкції проти росії, додавши 37 фізичних та сім юридичних осіб. Обмеження спрямовані на оборонний, енергетичний, транспортний, страховий, електронний та фінансовий сектори, а також на осіб, які поширюють дезінформацію.

Австралія запровадила нові санкції проти рф: деталі

Австралія запровадила санкції проти ще 37 росіян та семи груп у відповідь на війну в Україні, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті уряду країни.

Деталі

"У межах поточної роботи уряду Албанізі щодо притягнення росії до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну, Австралія... запровадила чергову хвилю санкцій, спрямованих на подальше послаблення воєнної економіки росії. Це включає нові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки для 37 осіб, а також цільові фінансові санкції проти семи організацій", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, ці санкції спрямовані на "оборонний, енергетичний, транспортний, страховий, електронний та фінансовий сектори росії, а також на поширювачів російської дезінформації та пропаганди".

Австралія ввела санкції проти частини тіньового флоту росії18.06.25, 16:07 • 2998 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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