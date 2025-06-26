Австралія запровадила нові санкції проти рф: деталі

Австралія запровадила санкції проти ще 37 росіян та семи груп у відповідь на війну в Україні, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті уряду країни.

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"У межах поточної роботи уряду Албанізі щодо притягнення росії до відповідальності за незаконне вторгнення в Україну, Австралія... запровадила чергову хвилю санкцій, спрямованих на подальше послаблення воєнної економіки росії. Це включає нові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки для 37 осіб, а також цільові фінансові санкції проти семи організацій", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, ці санкції спрямовані на "оборонний, енергетичний, транспортний, страховий, електронний та фінансовий сектори росії, а також на поширювачів російської дезінформації та пропаганди".

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