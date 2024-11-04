Австралия отменяет проект военного спутника Lockheed Martin

Австралия отменила многомиллиардный военный спутниковый проект с компанией Lockheed Martin (LMT.N). Согласно заявлению Министерства обороны страны, вместо этого военные сместят свое внимание на многоорбитальную систему. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Проект запуска одноорбитального спутника с компанией Lockheed Martin, который должен был обеспечить первую австралийскую систему спутниковой связи с суверенным контролем над регионами Индо-Тихоокеанского океана, был отменен.

В связи с ускорением развития космических технологий и эволюцией угроз в космосе с момента начала проекта, Министерство обороны оценило, что одноорбитальная система спутниковой связи на геостационарной орбите не будет соответствовать стратегическим приоритетам - говорится в заявлении Министерства обороны Австралии.

Вместо этого Австралия отдаст предпочтение многоорбитальной системе для повышения устойчивости австралийских вооруженных сил.

В радиоинтервью Австралийской телерадиовещательной корпорации премьер-министр Энтони Албанезе сказал, что в то время как оборонный бюджет Австралии растет, его правительство определяет приоритеты в своих закупках.

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Добавим

В прошлом году австралийская компания Lockheed Martin была объявлена победителем тендера на создание системы спутниковой связи на геостационарной околоземной орбите (GEO) в рамках этого проекта.

Тогда власти заявляли, что это "многомиллиардная сделка". Впрочем, сейчас министерство обороны заявило, что все равно выделит более 13 млрд долларов на космический потенциал.

Напомним

Airbus планирует сократить до 2500 рабочих мест в своем оборонном и космическом подразделении из-за "сложной бизнес-среды". Сокращения коснутся 7% рабочей силы, конкретные должности будут определены после обсуждения с профсоюзами.

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