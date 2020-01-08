Авиакатастрофа в Тегеране: рейс разбившегося самолёта значится "Отмененным"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Рейс, что потерпел катастрофу в небе над Ираном, на табло в Международном аэропорту "Борисполь" обозначен, как "Отмененный", сообщает корреспондент УНН.
В аэропорту Борисполь ряд рейсов задерживается после авиакатастрофы украинской Boeing 737 в Иране. Так, задерживаются рейсы из Анкары и Гоа, а также из столицы Катара города Доха.
В Борисполе сейчас находится более десятка представителей СМИ. Встречающих рейс почти нет, представители аэропорта или авиакомпании к журналистам не выходили.
Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
В МИД для УНН сообщили о предварительно 160 погибших в авиакатастрофе.
Также ранее УНН сообщали, что пока консул занимается вопросом авиакатастрофы, уточняются списки погибших.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране.