Авіакатастрофа в Тегерані: рейс, що розбився, значиться “Відміненим”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Рейс, що зазнав катастрофи у небі над Іраном, на табло в Міжнародному аеропорту “Бориспіль” позначено, як “Відмінений”, повідомляє кореспондент УНН.
В аеропорту Бориспіль низка рейсів затримується після авіакатастрофи українського Boeing 737 в Ірані. Так, затримуються рейси з Анкари та Гоа, а також зі столиці Катару міста Доха.
У Борисполі наразі перебуває більше десятка представників ЗМІ. Зустрічаючих рейс майже нема, представники аеропорту чи авіакомпанії до журналістів не виходили.
Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.
Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.