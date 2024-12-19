Авария у берегов оккупированного Крыма: капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца

Российский суд арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", который потерпел катастрофу в Керченском проливе, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волгонефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч.2 ст. 263 УК рф), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 17.02.2025", - говорится в сообщении.

Утечка мазута из-за аварий танкеров рф грозит катастрофическими последствиями для экосистемы Черного моря

Напомним

15 декабря два российских судна с нефтепродуктами - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе.

Спутник зафиксировал огромное пятно мазута в Керченском проливе после крушения танкера