Авария у берегов оккупированного Крыма: капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 39876 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 94886 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 113382 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

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ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

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Авария у берегов оккупированного Крыма: капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца

Авария у берегов оккупированного Крыма: капитана танкера "Волгонефть-212" арестовали на два месяца

Киев  •  УНН

 • 1600 просмотра

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Российский суд арестовал капитана танкера "Волгонефть-212", потерпевшего крушение в Керченском проливе. Арест продлится до 17 февраля 2025 года из-за нарушения правил безопасности, что привело к гибели члена экипажа.

Российский суд арестовал на два месяца капитана танкера "Волгонефть-212", который потерпел катастрофу в Керченском проливе, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"По ходатайству следствия капитану нефтетанкера "Волгонефть-212", обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч.2 ст. 263 УК рф), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 17.02.2025", - говорится в сообщении.

Утечка мазута из-за аварий танкеров рф грозит катастрофическими последствиями для экосистемы Черного моря16 дек. 2024, 13:46 • 13082 просмотра

Напомним

15 декабря два российских судна с нефтепродуктами - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе.

Спутник зафиксировал огромное пятно мазута в Керченском проливе после крушения танкера18 дек. 2024, 13:27 • 13516 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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