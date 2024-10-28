Атаки рф на Херсонскую область унесли еще 5 жизней, 14 человек ранены: показали последствия

В Херсонской области из-за ударов российских войск за минувшие сутки пять человек погибли и 14 ранены, среди пострадавших - ребенок и сотрудник газового предприятия. В Херсоне один из снарядов попал в укрытие вблизи почтового отделения. Об этом сообщили в ГУНП в области в понедельник, показав последствия вражеских атак, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что враг целенаправленно и коварно бил по жилым домам.

По данным полиции, повреждения получили 40 объектов: 22 частных и шесть многоквартирных домов, объекты критической инфраструктуры, медицинское учреждение, имущество предприятия, укрытие, четыре автомобиля, сельхозтехника и гараж.

Как сообщили в полиции, оккупанты запустили 8 КАБов по Никольскому, Антоновке и Понятовке.

Из артиллерии армия рф ударила по Белозерке. Ранения получила 75-летняя женщина. В поселке повреждено медицинское учреждение.

В результате артобстрела Камышан ранены 61-летняя женщина и 62-летний мужчина. Также пострадал 48-летний работник газового предприятия, который находился на улице. Он получил в частности травматическую ампутацию предплечья.

За медицинской помощью обратились две жительницы Берислава 61 и 50 лет, которые попали под дроновые атаки россиян.

С беспилотника враг атаковал Антоновку. Получила ранения 67-летняя женщина.

FPV-дроном россияне ударили по Никольскому, из артиллерии атаковали Томину Балку.

За медицинской помощью обратилась 52-летняя жительница Ингульца, которая получила травмы в результате вражеского обстрела села 24 октября.

В течение суток армия рф систематически обстреливала Херсон.

В Днепровском районе Херсона из-за сброса с беспилотника погиб 71-летний мужчина. Артиллерию противник бил по территории строительного предприятия, там повреждено имущество. Два российских FPV-дрона ударили по многоэтажке, что привело к пожару. В одной из квартир погиб 61-летний мужчина.

Днем из артиллерии военные рф били по Корабельному району Херсона. Один из снарядов попал в укрытие вблизи почтового отделения, где погиб 25-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет получили ранения.

Ночью российские войска из артиллерии мощно обстреляли жилую застройку в микрорайонах "Таврический" и "Северный". В результате ударов в собственных домах погибли две женщины в возрасте 50 и 76 лет. Получили ранения 54-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 53 и 61 год, а также 13-летний мальчик, угрозы их жизни нет.

Захватчики обстреляли Херсон: две жертвы и трое раненых