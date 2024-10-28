Атаки рф на Херсонскую область унесли еще 5 жизней, 14 человек ранены: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области, повредив 40 объектов. Среди пострадавших - мирные жители, включая 13-летнего мальчика и работника газового предприятия.
В Херсонской области из-за ударов российских войск за минувшие сутки пять человек погибли и 14 ранены, среди пострадавших - ребенок и сотрудник газового предприятия. В Херсоне один из снарядов попал в укрытие вблизи почтового отделения. Об этом сообщили в ГУНП в области в понедельник, показав последствия вражеских атак, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что враг целенаправленно и коварно бил по жилым домам.
По данным полиции, повреждения получили 40 объектов: 22 частных и шесть многоквартирных домов, объекты критической инфраструктуры, медицинское учреждение, имущество предприятия, укрытие, четыре автомобиля, сельхозтехника и гараж.
Как сообщили в полиции, оккупанты запустили 8 КАБов по Никольскому, Антоновке и Понятовке.
Из артиллерии армия рф ударила по Белозерке. Ранения получила 75-летняя женщина. В поселке повреждено медицинское учреждение.
В результате артобстрела Камышан ранены 61-летняя женщина и 62-летний мужчина. Также пострадал 48-летний работник газового предприятия, который находился на улице. Он получил в частности травматическую ампутацию предплечья.
За медицинской помощью обратились две жительницы Берислава 61 и 50 лет, которые попали под дроновые атаки россиян.
С беспилотника враг атаковал Антоновку. Получила ранения 67-летняя женщина.
FPV-дроном россияне ударили по Никольскому, из артиллерии атаковали Томину Балку.
За медицинской помощью обратилась 52-летняя жительница Ингульца, которая получила травмы в результате вражеского обстрела села 24 октября.
В течение суток армия рф систематически обстреливала Херсон.
В Днепровском районе Херсона из-за сброса с беспилотника погиб 71-летний мужчина. Артиллерию противник бил по территории строительного предприятия, там повреждено имущество. Два российских FPV-дрона ударили по многоэтажке, что привело к пожару. В одной из квартир погиб 61-летний мужчина.
Днем из артиллерии военные рф били по Корабельному району Херсона. Один из снарядов попал в укрытие вблизи почтового отделения, где погиб 25-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 38 и 45 лет получили ранения.
Ночью российские войска из артиллерии мощно обстреляли жилую застройку в микрорайонах "Таврический" и "Северный". В результате ударов в собственных домах погибли две женщины в возрасте 50 и 76 лет. Получили ранения 54-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 53 и 61 год, а также 13-летний мальчик, угрозы их жизни нет.
Захватчики обстреляли Херсон: две жертвы и трое раненых 27 октября 2024, 21:48 • 85630 просмотров