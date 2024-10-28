Атаки рф на Херсонщину забрали ще 5 життів, 14 людей поранено: показали наслідки

У Херсонській області через удари російських військ за минулу добу п’ять людей загинули та 14 поранено, серед постраждалих - дитина, працівник газового підприємства. У Херсоні один зі снарядів влучив в укриття поблизу поштового відділення. Про це повідомили у ГУНП в області у понеділок, показавши наслідки ворожих атак, пише УНН.

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Повідомляється, що ворог цілеспрямовано та підступно бив по житлових будинках.

За даними поліції, пошкоджень зазнали 40 об’єктів: 22 приватні та шість багатоквартирних будинків, об’єкти критичної інфраструктури, медичний заклад, майно підприємства, укриття, чотири автомобілі, сільгосптехніка та гараж.

Як повідомили у поліції, окупанти запустили 8 КАБів по Микільському, Антонівці та Понятівці.

З артилерії армія рф вдарила по Білозерці. Поранення отримала 75-річна жінка. У селищі пошкоджено медичний заклад.

У результаті артобстрілу Комишан поранено 61-річну жінку та 62-річного чоловіка. Також постраждав 48-річний працівник газового підприємства, який перебував на вулиці. Він отримав зокрема травматичну ампутацію передпліччя.

По медичну допомогу звернулися дві жительки Берислава 61 та 50 років, які потрапили під дронові атаки росіян.

З безпілотника ворог атакував Антонівку. Отримала поранення 67-річна жінка.

FPV-дроном росіяни вдарили по Микільському, з артилерії атакували Томину Балку.

По медичну допомогу звернулася 52-річна жителька Інгульця, яка отримала травми внаслідок ворожого обстрілу села 24 жовтня.

Упродовж доби армія рф систематично обстрілювала Херсон.

У Дніпровському районі Херсона через скид із безпілотника загинув 71-річний чоловік. Артилерію противник бив по території будівельного підприємства, там пошкоджено майно. Два російські FPV-дрони вдарили по багатоповерхівці, що призвело до пожежі. В одній із квартир загинув 61-річний чоловік.

Удень з артилерії військові рф били по Корабельному району Херсона. Один зі снарядів влучив в укриття поблизу поштового відділення, де загинув 25-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 38 та 45 років отримали поранення.

Вночі російські війська з артилерії потужно обстріляли житлову забудову в мікрорайонах "Таврійський" та "Північний". Внаслідок ударів у власних оселях загинули двоє жінок віком 50 та 76 років. Отримали поранення 54-річна жінка, двоє чоловіків віком 53 та 61 рік, а також 13-річний хлопчик, загрози їх життю немає.

Загарбники обстріляли Херсон: дві жертви та троє поранених