Атака рф на Купянск: из-под завалов достали тело женщины

После атаки рф на Купянск из-под завалов достали тело женщины, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

"В Купянске из-под завалов изъяли тело женщины. Всего на 22:00 в результате российского обстрела погибла одна женщина, пять граждан ранены", - говорится в сообщении.

рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых

Напомним,

17 февраля с 13:00 до 13:40 произошел вражеский обстрел города Купянск. Оккупанты разрушили и частично повредили несколько частных и многоквартирных домов. Также повреждены здания предприятий. Предварительно, враг ударил по городу авиационными бомбами КАБ-500, КАБ-250.