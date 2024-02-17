Атака рф на Купянск: из-под завалов достали тело женщины
Киев • УНН
Тело женщины было извлечено из-под завалов в Купянске после того, как россия атаковала город бомбами.
После атаки рф на Купянск из-под завалов достали тело женщины, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
"В Купянске из-под завалов изъяли тело женщины. Всего на 22:00 в результате российского обстрела погибла одна женщина, пять граждан ранены", - говорится в сообщении.
рф сбросила на Купянск по меньшей мере пять авиабомб: известно как минимум о пяти раненых17 февраля 2024, 15:43 • 27038 просмотров
Напомним,
17 февраля с 13:00 до 13:40 произошел вражеский обстрел города Купянск. Оккупанты разрушили и частично повредили несколько частных и многоквартирных домов. Также повреждены здания предприятий. Предварительно, враг ударил по городу авиационными бомбами КАБ-500, КАБ-250.
Атака рф на Купянск: из-под завалов достали тело женщины
Тело женщины было извлечено из-под завалов в Купянске после того, как россия атаковала город бомбами.
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