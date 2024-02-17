Атака рф на Куп'янськ: з-під завалів дістали тіло жінки
Київ • УНН
Тіло жінки було витягнуто з-під завалів у Куп'янську після того, як росія атакувала місто бомбами.
Після атаки рф на Куп'янськ з-під завалів дістали тіло жінки, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
"У Куп'янську з-під завалів вилучили тіло жінки. Загалом на 22:00 внаслідок російського обстрілу загинула одна жінка, п'ять громадян поранені", - йдеться у повідомленні.
рф скинула на Куп'янськ щонайменше пʼять авіабомб: відомо щонайменше про п'ять поранених17.02.24, 17:43 • 34220 переглядiв
Нагадаємо
17 лютого з 13:00 до 13:40 стався ворожий обстріл міста Куп'янськ. Окупанти зруйнували та частково пошкодили декілька приватних та багатоквартирних будинків. Також пошкоджені будівлі підприємств. Попередньо, ворог вдарив по місту авіаційними бомбами КАБ-500, КАБ-250.