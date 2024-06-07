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Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 06:30  •  5885 просмотра

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российская атака вызвала пожар на промышленном объекте в Киевской области, спасатели работают над ликвидацией пожара, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела. Информации о пострадавших не поступало.

Спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте, возникший в результате ночной атаки рф в одном из районов Киевской области.  Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщила полиции Киевщины в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ночью, 7 июня, из-за обстрела области правоохранители получили вызов о возгорании промышленного объекта.

На месте происшествия работают полицейские Киевщины, подразделения ГСЧС. Ликвидация пожара продолжается.

Правоохранители проводят осмотр территории с повреждениями конструкций, следственно-оперативная группа документирует последствия обстрела российскими войсками. 

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", - указали в полиции.

Напомним

Российская армия ночью атаковала Киевскую область. В регионе работала противовоздушная оборона. В результате обстрелов возник пожар на одном из промышленных объектов области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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