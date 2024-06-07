Атака рф на Київщині: рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на промисловому обʼєкті
Київ • УНН
російська атака спричинила пожежу на промисловому об'єкті в Київській області, рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, а правоохоронні органи документують наслідки обстрілу. Інформації про постраждалих не надходило.
Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на промисловому обʼєкті, яка виникла внаслідок нічної атаки рф в одному із районів Київської області. Інформація про потерпілих не надходила. Про це повідомила поліції Київщини у Telegram, передає УНН.
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Як повідомляється, вночі, 7 червня, через обстріл області правоохоронці отримали виклик про загорання промислового обʼєкту.
На місці події працюють поліцейські Київщини, підрозділи ДСНС. Ліквідація пожежі триває.
Правоохоронці проводять огляд території з пошкодженнями конструкцій, слідчо-оперативна група документує наслідки обстрілу російськими військами.
"Інформація про потерпілих на цей час не надходила", - вказали у поліції.
Нагадаємо
Російська армія вночі атакувала Київську область. В регіоні працювала протиповітряна оборона. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на одному з промислових обʼєктів області.