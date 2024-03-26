Атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала разведки рф – ISW

Настойчивость в попытках обвинить Украину в причастности к атаке на "Крокус Сити Холл" "может нанести ущерб внутренней безопасности России и жизням гражданских лиц", пишет Институт изучения войны. Аналитики американского аналитического центра, указывая на данные из открытых источников, убеждены, что атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала российской разведки, передает УНН.

Детали

В ISW утверждают, что атака на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, и характер претензий, последовавших за ней, "во многом соответствуют тому, как ИГИЛ ведет себя и заявляет о подобных инцидентах, и не обнаружило никаких доказательств того, что Украина была причастна к атаке". При этом, имеющиеся данные из открытых источников указывают на то, что атака на "Крокус Сити Холл" стала результатом серьезного провала российской разведки, а не заговора инициированного или нацеленного на российскую разведку, пишет американский аналитический центр.

В ISW предупреждают, что "продолжающаяся настойчивость кремлевских чиновников и российских ультранационалистов, обвиняющих Украину в нападении, которое, скорее всего, совершил ИГИЛ, может нанести ущерб внутренней безопасности России и жизням гражданского населения".

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Аналитики Института изучения войны напомнили, что США предупредили россию о "достаточно конкретных" признаках того, что ИГИЛ хочет осуществить теракты в рф, а посольство США в россии 7 марта предупредило, что "отслеживает сообщения экстремистских планов нападения на массовые собрания в Москве, включая концерты, в течение последующих 24 часов". Однако Путин, как подчеркивает ISW, назвал эти предупреждения "провокационными заявлениями".

Российская разведка вполне могла решить проигнорировать предупреждение разведки США из-за крайнего недоверия к Соединенным Штатам, которое Путин глубоко загнал в российское информационное пространство и пространство безопасности. Российские власти, возможно, также были обеспокоены второстепенными последствиями воздействия на разведывательные данные, поскольку они якобы нацелены на мусульманские общины внутри России, что, вероятно, вызовет еще большее недовольство и отчуждение в сообществе, которое Россия уже дискриминирует, но на которое опирается в насильственных действиях - пишет ISW.

Также в аналитическом центре заметили, что "задержка с развертыванием российских правоохранительных органов в Крокус Сити Холл могла быть результатом обусловленности о необходимости действовать осторожно в ситуации, которая могла бы перерасти в ситуацию с массовым захватом заложников".

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Кроме того, ISW обозначили в своем докладе, что заявления россии, настаивающие на участии Украины, - "подтверждают давние усилия Кремля оправдать продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину в долгосрочной перспективе, ложно изображая существование независимой и суверенной Украины как экзистенциальную угрозу для России".

При этом, говорится в докладе Института изучения войны, кремль и его ультранационалистические рупоры, очевидно, игнорируют явную угрозу вероятных операций ИГИЛ на российской территории, - пренебрегая явной угрозой, которую ИГИЛ представляют для внутренней безопасности России и ее гражданского населения.

Напомним

Филиал террористической группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за стрельбу в концертном зале в россии, за последние месяцы "предпринял несколько попыток нанести удар по французской земле", заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон.

В США подтвердили информацию, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.