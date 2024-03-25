Макрон: причастный к стрельбе в рф филиал ИГИЛ пытался атаковать Францию - Макрон

Филиал террористической группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за стрельбу в концертном зале в россии, за последние месяцы "предпринял несколько попыток нанести удар по французской земле", заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует Le Parisien, передает УНН.

Макрон заявил, что группировка "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение, "в последние месяцы сделала несколько попыток на нашей собственной земле".

Из-за этого, по его словам, было принято решение поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального.

Президент Франции выразил пожелание "как можно быстрее найти виновных" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют действовать в нескольких странах", пообещав "усилить сотрудничество" с Россией в этом вопросе.

Он также отметил необходимость "защититься от любой инструментализации или искажения".

Дополнение

Во Франции считают, что заявление о нападении на москву исходит от "Исламского государства" в Хорасане. Как отмечается, филиал террористической группировки причастен к нескольким недавним сорванным атакам в ряде европейских стран, включая Германию и Францию.

"Мы предотвращаем множество атак. Несколько атак "Исламского государства" предотвратили на территории Франции, особенно в конце 2022 года", - подтвердил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в понедельник утром.

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