В результате теракта в красногорске в подмосковье погибло по меньшей мере 137 человек, - террористический акт считается самым смертоносным в России за последние два десятилетия. Об этом пишет CNN и передает УНН.

Детали

В результате теракта в московском концертном зале погибли по меньшей мере 137 человек; следственный комитет России заявил, что на данный момент идентифицировано 62 тела, добавив, что "в отношении остальных жертв проводятся генетические экспертизы для установления их личностей".

Также сейчас известно, что четырех подозреваемых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити" оставили под стражей до 22 мая, - они обвиняются в совершении террористического акта, согласно приговорам судов общей юрисдикции города москвы.

Напомним,

россия продвигает информационную кампанию, которая ложно связывает Украину с террористической атакой в "Крокус Сити Холл", ссылаясь на заявления пророссийских журналистов и блогеров.