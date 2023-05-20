Атака на Киев: зафиксировано падение обломков БПЛА еще в двух районах столицы - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве зафиксировано падение обломков БПЛА еще в двух районах. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
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"Предварительная информация. Зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева.
Информация по пострадавшим и повреждениям уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги!", - подчеркнули в КГВА.
Дополнение
Ранее, в КГВА сообщали, что в результате падения обломков БПЛА, во время очередной атаки на Киев, загорелась крыша многоэтажки.
Отмечалось, что в настоящее время продолжается локализация пожара на крыше 9-ти этажного дома.