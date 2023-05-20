Атака на Київ: зафіксовано падіння уламків БПЛА ще в двох районах столиці - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві зафіксовано падіння уламків БПЛА ще в двох районах. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
Цитата
"Попередня інформація. Зафіксовано падіння уламків на кількох вулицях в Дарницькому та Солом’янському районах Києва.
Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги!", - наголосили в КМВА.
Доповнення
Раніше, у КМВА повідомляли, що внаслідок падіння уламків БПЛА, під час чергової атаки на Київ, загорівся дах багатоповерхівки.
Зазначалося, що наразі триває локалізація пожежі на даху 9-ти поверхівки.