Атака на Харьков: 5-ро человек пропали без вести

П'ять людей пропали без вести в результаті удару РФ по Холодногірському району Харкова 20 березня, планує голова міської ради Ігор Терехов, передає УНН.

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В дополнение к пяти погибшим имеем еще столько же пропавших без вести. Их личности установлены, но сами они не находят ни среди раненых, ни среди погибших написав Терехов.

Відомо, що ранених на даний момент вже дев'ять людей.

Пожар майже ліквідований, є тільки тлення в постраждавшем здані.

Пошуково-спасательная операція триває.

Напомнім,

20 березня близько 13:00 збройні сили РФ нанесли ракетний удар по Холодногірському району м. Харькова. Повреждены помещения гражданского предприятия, автомобили.

П'ять чоловік погибли, 9 ранен.

За попередніми даними удар по місту був нанесений ракетою Х-59.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова відкрито досудове розслідування за фактом порушення законів і обичаїв війни, з'єднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 УК України).

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