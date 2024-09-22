Атака дронов на Полтавщине: без электроснабжения остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей

Ночью захватчики атаковали Полтавщину с помощью беспилотных летательных аппаратов, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

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По информации, к счастью, пострадавших среди населения не зафиксировано. Однако из-за повреждения в одном из районов Полтавской области энергетической инфраструктуры - без электроснабжения остались 56 бытовых и 30 юридических потребителей.

Профильные специалисты уже активно работают над восстановлением электричества. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

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