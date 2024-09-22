Атака дронів на Полтавщині: без електропостачання залишилися 56 побутових та 30 юридичних споживачів
Київ • УНН
Вночі загарбники атакували Полтавщину безпілотниками, пошкодивши енергетичну інфраструктуру. 86 споживачів залишилися без електрики, постраждалих серед населення немає, фахівці працюють над відновленням.
Уночі загарбники атакував Полтавщину за допомогою безпілотних літальних апаратів, у результаті чого зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
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За інформацією, на щастя, постраждалих серед населення не зафіксовано. Проте через пошкодження в одному з районів Полтавської області енергетичної інфраструктури – без електропостачання залишилися 56 побутових та 30 юридичних споживачів.
Профільні фахівці вже активно працюють над відновленням електрики. Ситуація перебуває на контролі відповідних служб.
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