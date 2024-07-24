Киев • УНН
Ночью 24 июля враг атаковал Киевскую область БпЛА. Пострадавших нет, попаданий в объекты инфраструктуры не зафиксировано. Обломки упали за пределами населенных пунктов.
В ночь на 24 июля враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область с помощью БПЛА. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших. Падение обломков БпЛА зафиксировали за пределами населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Как указал Кравченко, тревога в области продолжалась более 5 часов. В регионе работали силы ПВО.
Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Падение обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов
По его словам, оперативные группы уже работают на местах.
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