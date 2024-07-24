В ночь на 24 июля враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область с помощью БПЛА. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Также обошлось без пострадавших. Падение обломков БпЛА зафиксировали за пределами населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Как указал Кравченко, тревога в области продолжалась более 5 часов. В регионе работали силы ПВО.

Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Падение обломков БпЛА фиксируются за пределами населенных пунктов - рассказал Кравченко.

По его словам, оперативные группы уже работают на местах.

У небі над Україною збили 17 "шахедів" та 8 розвідувальних дронів