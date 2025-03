Астронавт показал "кровавую" Луну из космоса

Грандиозное лунное затмение этой ночью показали фотографы со всего мира, и не только.

"Кровавую" Луну сфотографировали с Международной космической станции. Снимки с космоса показал астронавт Европейского космического агентства Александр Герст.

Полное лунное затмение продлилось 1 час 43 минуты, а частичное затмение - 3 часа и 55 минут. Таким образом, оно стало самым продолжительным лунным затмением в 21-м веке.

Но часть украинцев не смогла увидеть "кровавую" Луну из-за облачности.

Just took a photo of the #LunarEclipse from the @Space_Station. Tricky to capture. The slight hue of blue is actually the Earth's atmosphere, just before the Moon is "diving into it". #Horizons pic.twitter.com/X8r7puloQl

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.

Caught the Moon leaving Earth's core shadow, just before setting over the South Atlantic. Last photo of the #LunarEclipse taken from #ISS. #Horizons pic.twitter.com/aNCzerchZ5

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.

A partially eclipsed Moon, with our neighboring planet in the background, just before diving into Earth's atmosphere. Just magical. #LunarEclipse #horizons pic.twitter.com/t539jjCNmY

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.