Астронавт показав "кривавий" Місяць з космосу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Більшості в усьому світі пощастило спостерігати повне місячне затемнення у ніч на суботу, яке було найтривалішим у 21-му столітті. Під час затемнення Місяць став темно-червоного відтінку, через що його і назвали "кривавим", передає УНН.
Грандіозне місячне затемнення цієї ночі показали фотографи з усього світу, і не тільки.
"Кривавий" Місяць сфотографували з Міжнародної космічної станції. Знімки з космосу показав астронавт Європейського космічного агентства Александр Герст.
Повне місячне затемнення тривало 1 годину 43 хвилини, а часткове затемнення - 3 години і 55 хвилин. Таким чином, воно стало найтривалішим місячним затемненням в 21-му столітті.
Але частина українців не змогла побачити "кривавий" Місяць через хмарність.
Just took a photo of the #LunarEclipse from the @Space_Station. Tricky to capture. The slight hue of blue is actually the Earth's atmosphere, just before the Moon is "diving into it". #Horizons pic.twitter.com/X8r7puloQl— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.
Caught the Moon leaving Earth's core shadow, just before setting over the South Atlantic. Last photo of the #LunarEclipse taken from #ISS. #Horizons pic.twitter.com/aNCzerchZ5— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.
A partially eclipsed Moon, with our neighboring planet in the background, just before diving into Earth's atmosphere. Just magical. #LunarEclipse #horizons pic.twitter.com/t539jjCNmY— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.