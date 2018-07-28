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Астронавт показав "кривавий" Місяць з космосу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Більшості в усьому світі пощастило спостерігати повне місячне затемнення у ніч на суботу, яке було найтривалішим у 21-му столітті. Під час затемнення Місяць став темно-червоного відтінку, через що його і назвали "кривавим", передає УНН.

Грандіозне місячне затемнення цієї ночі показали фотографи з усього світу, і не тільки.

"Кривавий" Місяць сфотографували з Міжнародної космічної станції. Знімки з космосу показав астронавт Європейського космічного агентства Александр Герст.

Повне місячне затемнення тривало 1 годину 43 хвилини, а часткове затемнення - 3 години і 55 хвилин. Таким чином, воно стало найтривалішим місячним затемненням в 21-му столітті.

Але частина українців не змогла побачити "кривавий" Місяць через хмарність.

Just took a photo of the #LunarEclipse from the @Space_Station. Tricky to capture. The slight hue of blue is actually the Earth's atmosphere, just before the Moon is "diving into it". #Horizons pic.twitter.com/X8r7puloQl

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.

Caught the Moon leaving Earth's core shadow, just before setting over the South Atlantic. Last photo of the #LunarEclipse taken from #ISS. #Horizons pic.twitter.com/aNCzerchZ5

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.

A partially eclipsed Moon, with our neighboring planet in the background, just before diving into Earth's atmosphere. Just magical. #LunarEclipse #horizons pic.twitter.com/t539jjCNmY

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) 27 липня 2018 р.

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