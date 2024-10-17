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Армия рф ударила по многоэтажке в Херсоне: ранена 69-летняя женщина

Армия рф ударила по многоэтажке в Херсоне: ранена 69-летняя женщина

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 08:10  •  7720 просмотра

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Российские войска обстреляли Херсон, попав в многоэтажку. 69-летняя женщина получила ранения на балконе - взрывную травму и осколочные ранения руки и живота. Она госпитализирована.

Ночью в Херсоне было неспокойно. российские войска продолжили атаковать различные районы города. В результате обстрела ранения получила 69-летняя женщина, сообщил в четверг председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, под вражескими ударами оказалась многоэтажка, частный дом и станция технического обслуживания.

В результате обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась на балконе. У нее - взрывная травма, осколочные ранения руки и живота. Пострадавшую госпитализировали

- написал Прокудин. 

россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых17 октября 2024, 06:48 • 9679 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
khersonХерсон