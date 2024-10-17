Армия рф ударила по многоэтажке в Херсоне: ранена 69-летняя женщина

Ночью в Херсоне было неспокойно. российские войска продолжили атаковать различные районы города. В результате обстрела ранения получила 69-летняя женщина, сообщил в четверг председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, под вражескими ударами оказалась многоэтажка, частный дом и станция технического обслуживания.

В результате обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась на балконе. У нее - взрывная травма, осколочные ранения руки и живота. Пострадавшую госпитализировали - написал Прокудин.

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