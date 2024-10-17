Армия рф ударила по многоэтажке в Херсоне: ранена 69-летняя женщина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсон, попав в многоэтажку. 69-летняя женщина получила ранения на балконе - взрывную травму и осколочные ранения руки и живота. Она госпитализирована.
Ночью в Херсоне было неспокойно. российские войска продолжили атаковать различные районы города. В результате обстрела ранения получила 69-летняя женщина, сообщил в четверг председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
По его словам, под вражескими ударами оказалась многоэтажка, частный дом и станция технического обслуживания.
В результате обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась на балконе. У нее - взрывная травма, осколочные ранения руки и живота. Пострадавшую госпитализировали
россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины за сутки: 6 раненых17 октября 2024, 06:48 • 9679 просмотров