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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4950 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Армія рф вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: поранена 69-річна жінка

Київ • УНН

 • 13499 перегляди

Російські війська обстріляли Херсон, влучивши в багатоповерхівку. 69-річна жінка отримала поранення на балконі - вибухову травму та уламкові поранення руки і черева. Її госпіталізовано.

Армія рф вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: поранена 69-річна жінка

Вночі у Херсоні було неспокійно. російські війська продовжили атакувати різні райони міста. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 69-річна жінка, повідомив у четвер голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

За його словами, під ворожими ударами опинилася багатоповерхівка, приватний будинок та станція технічного обслуговування.

Внаслідок обстрілу постраждала 69-річна жінка, яка перебувала на балконі. У неї – вибухова травма, уламкові поранення руки та черева. Потерпілу шпиталізували

- написав Прокудін. 

росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини за добу: 6 поранених17.10.24, 09:48 • 16171 перегляд

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