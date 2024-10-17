Армія рф вдарила по багатоповерхівці у Херсоні: поранена 69-річна жінка
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон, влучивши в багатоповерхівку. 69-річна жінка отримала поранення на балконі - вибухову травму та уламкові поранення руки і черева. Її госпіталізовано.
Вночі у Херсоні було неспокійно. російські війська продовжили атакувати різні райони міста. Внаслідок обстрілу поранень зазнала 69-річна жінка, повідомив у четвер голова ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За його словами, під ворожими ударами опинилася багатоповерхівка, приватний будинок та станція технічного обслуговування.
Внаслідок обстрілу постраждала 69-річна жінка, яка перебувала на балконі. У неї – вибухова травма, уламкові поранення руки та черева. Потерпілу шпиталізували
росіяни обстріляли 20 населених пунктів Херсонщини за добу: 6 поранених17.10.24, 09:48 • 16171 перегляд