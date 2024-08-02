В пятницу, 2 августа, войска рф сбросили на Мирноград несколько авиабомб, в результате чего ранения получили две женщины и двое детей. Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 2 августа 2024 года оккупационные войска рф атаковали г. Мирноград, вероятно, применив две авиабомбы «ФАБ-250» с УМПК.

Во время атаки врага по жилому кварталу получила телесные повреждения 49-летняя женщина - у нее диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана живота. Также ранения и контузии получили 7-летняя девочка и ее брат 9 лет, которые находились в частном домовладении - резюмировали правоохранители.

Пострадавшие госпитализированы и сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В ведомстве добавляют, в результате атаки также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытоживают в прокуратуре.

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