Киев • УНН
2 августа 2024 года российские войска сбросили авиабомбы на Мирноград. В результате атаки ранены две женщины и двое детей, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В пятницу, 2 августа, войска рф сбросили на Мирноград несколько авиабомб, в результате чего ранения получили две женщины и двое детей. Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 2 августа 2024 года оккупационные войска рф атаковали г. Мирноград, вероятно, применив две авиабомбы «ФАБ-250» с УМПК.
Во время атаки врага по жилому кварталу получила телесные повреждения 49-летняя женщина - у нее диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана живота. Также ранения и контузии получили 7-летняя девочка и ее брат 9 лет, которые находились в частном домовладении
Пострадавшие госпитализированы и сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В ведомстве добавляют, в результате атаки также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
росіяни за добу поранили п’ятьох жителів Донеччини. Завдали близько пів сотні руйнувань2 августа 2024, 07:28 • 24641 просмотр