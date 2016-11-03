Армия РФ получила новый ракетный комплекс С-400

Указано, что принятию на вооружение предшествовали контрольные стрельбы, прошедшие на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ.

"Боевые расчеты соединения ПВО, которые прибыли на Капустин Яр из Подмосковья, в условиях сложной обстановки с препятствиями провели маневры с боевыми стрельбами ЗРС С-400" Триумф "и с высокой точностью поразили все ракеты-мишени", - говорится в сообщении.

Сейчас идет нагрузка новых ЖРС на железнодорожные платформы для отправки в пункт постоянной дислокации - "в один из подмосковных зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО (особого назначения)", отметили в российском Минобороны.

Как отмечается, главная задача зенитных ракетных полков объединения ПВО-ПРО особого назначения ВКС - противовоздушная оборона Москвы и Центрального промышленного района страны, прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок ВС РФ и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.