Армія РФ отримала новий ракетний комплекс С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Повітряно-космічні сили РФ отримали новий полковий комплект нової зенітної ракетної системи (ЗРС) С-400 "Тріумф", який буде розгорнуто в Підмосков'ї. Про це з посиланням на міноборони РФ повідомляє РИА Новости, передає УНН.
Вказано, що прийняттю на озброєння передували контрольні стрільби, що пройшли на полігоні Капустін Яр в Астраханській області РФ.
"Бойові розрахунки з'єднання ППО, які прибули на Капустін Яр з Підмосков'я, в умовах складної обстановки з перешкодами провели маневри з бойовими стрільбами ЗРС С-400 "Тріумф" і з високою точністю вразили всі ракети-мішені", - йдеться у повідомленні.
Наразі йде навантаження нових ЗРС на залізничні платформи для відправки до пункту постійної дислокації - "в один з підмосковних зенітних ракетних полків об'єднання ППО-ПРО (особливого призначення)", зазначали в російському міноборони.
Як зазначається, головне завдання зенітних ракетних полків об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ВКС - протиповітряна оборона Москви і Центрального промислового району країни, прикриття об'єктів вищої ланки державного і військового управління, промисловості та енергетики, угруповань ЗС РФ і транспортних комунікацій від засобів повітряно-космічного нападу супротивника.