Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть пострадавший, повреждены газопровод и ЛЭП

российские войска в ночь на 23 марта нанесли ракетный удар по Мирнограду Донецкой области, один человек получил ранения, есть повреждения объектов инфраструктуры, в частности учебного заведения, газопровода и ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Сегодня после полуночи россия ударила по Мирнограду четырьмя ракетами - тип вооружения устанавливается. Ранен гражданский человек - говорится в сообщении полиции.

Как сообщается, в результате вражеской атаки повреждения получили по меньшей мере 20 объектов инфраструктуры - 13 домов, котельная, учебное заведение, здание горно-спасательного подразделения, складское помещение, гражданское авто, газопровод и ЛЭП.

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По данным полиции, 22 марта армия рф осуществила 1669 атак, из них 12 - обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Взрывы прогремели в 9 населенных пунктах: городах Лиман, Торецк, поселках Острое, Гродовка, Очеретино, Ямполь, селах Екатериновка, Нетайлово, Уманское.

Повреждены 15 гражданских объектов - 11 жилых домов, магазин, школа, хозяйственная постройка, линия электропередач.

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Четыре удара оккупанты нанесли по Очеретино - убили 62-летнюю женщину, ранили 49-летнего мужчину. Повреждены многоквартирный и три частных дома.

Лиман враг обстрелял из реактивной артиллерии, разрушениям подверглись 4 частных дома.

В результате артиллерийских налетов в Торецке повреждены пятиэтажка и магазин, в Остром - многоквартирный дом.

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