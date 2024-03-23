Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
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Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть пострадавший, повреждены газопровод и ЛЭП
Российская армия ночью обстреляла ракетами Мирноград в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждена инфраструктура, в том числе учебное заведение, газопровод и линии электропередач.
Зеленский после доклада военных: "На фронте стабильно"
Президент сегодня заслушал доклад военного командования. По его словам, ситуация на фронте стабильная.
"Самое сложное до сих пор в Харькове" - Зеленский рассказал о восстановительных работах после массированной атаки рф
Самая сложная часть восстановительных работ после массированной российской атаки все еще продолжается в Харькове, тогда как в других регионах, таких как Сумская, Полтавская, Одесская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Николаевская и Запорожская области, техническая возможность поставки электроэнергии была восстановлена.
россия, нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытается подорвать оборонную промышленность - ISW
россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины 22 марта, вероятно, с целью подорвать оборонную промышленность Украины и подорвать ее промышленный потенциал.
В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых
Количество жертв стрельбы в подмосковном торговом центре возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых, в том числе 4 стрелков.
россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО
Ночью и утром россияне атаковали три общины в Сумской области, в результате чего произошло 35 взрывов.
Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк
Противник продолжает давить на плацдарм у Крынок, вчера Силы обороны отбили две атаки на этом направлении.
Ночная атака дронами на Харьков: травмированы четыре человека, в прокуратуре показали последствия
Четыре человека получили ранения в результате ночной атаки российских беспилотников на Харьков. Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение
Белый дом о массированной атаке рф: путин использует каждую свободную минуту, пока конгресс США отказывается действовать
Путин использует каждую свободную минуту, пока Конгресс США отказывается утвердить дополнительную помощь Украине, считает советник Белого дома Джон Кирби.
Вражеский обстрел Змиевки на Херсонщине: увеличилось количество пострадавших
Женщина 1960 года рождения получила ранения и была госпитализирована после российского обстрела села Змиевка в Херсонской области. Накануне от атаки рф на село погиб 57-летний мужчина.