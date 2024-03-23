На Херсонщине за сутки погиб один человек, трое раненых

В результате обстрелов Херсонщины погиб один человек, трое - ранены. Российские войска за сутки обстреляли 20 населенных пунктов. Повреждены многоэтажка, 14 частных домов, сельхозтехника и автомобили, сообщил руководитель ОВА Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за прошедшие сутки противник обстреливал Новоберислав, Берислав, Дудчаны, Гавриловку, Красный Маяк, Александровку, Змиевку, Никольское, Тягинку, Львов, Казацкое, Понятовку, Днепровское, Кизомис, Велетенское, Станислав, Садовое, Нововоронцовку, Шляховое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 14 частных домов. Также были зафиксированы попадания в хозяйственную постройку, сельхозтехнику и автомобили. говорится в сообщении

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения.

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