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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала Черниговскую область из артиллерии, минометов и дронами: 30 взрывов

Армия рф атаковала Черниговскую область из артиллерии, минометов и дронами: 30 взрывов

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 06:54  •  15910 просмотра

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Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 30 взрывов в 3 общинах.

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 30 взрывов в 3 громадах, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

  • Семеновская громада: 11 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии, миномета, FPV-дроны) в направлении н.п. Леонивка, Блешня, Карповичи и Прогресс. 
  • Сновская громада: 17 взрывов (приходы, из ствольной артиллерии и минометов) в направлении н.п. Елино, Клюсы и Хреновка. 
  • Новгород-Северская громада: 2 взрыва (приходы, FPV-дроны) в направлении н.п. Гремяч.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Армия рф с ночи девять раз атаковала Сумскую область: 33 взрыва5 июля 2024, 06:00 • 12181 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
novgorod-severskiiНовгород-Северский
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