Армия рф атаковала Черниговскую область из артиллерии, минометов и дронами: 30 взрывов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 30 взрывов в 3 общинах.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пограничье Черниговской области из различных видов оружия, зафиксировано 30 взрывов в 3 громадах, сообщили в пятницу в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 30 взрывов", - сообщили в представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
- Семеновская громада: 11 взрывов (приходы, вероятно из ствольной артиллерии, миномета, FPV-дроны) в направлении н.п. Леонивка, Блешня, Карповичи и Прогресс.
- Сновская громада: 17 взрывов (приходы, из ствольной артиллерии и минометов) в направлении н.п. Елино, Клюсы и Хреновка.
- Новгород-Северская громада: 2 взрыва (приходы, FPV-дроны) в направлении н.п. Гремяч.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
Армия рф с ночи девять раз атаковала Сумскую область: 33 взрыва5 июля 2024, 06:00 • 12181 просмотр