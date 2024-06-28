АРМА ожидает решения суда, чтобы начать управление ТРЦ "Gulliver"

Сейчас Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) ожидает полный текст решения суда по ТРЦ "Gulliver", чтобы начать предусмотренные законом меры по управлению активом. Об этом заявила руководительница АРМА Елена Дума, передает УНН.

Детали

О передаче в управление АРМА ТРЦ "Gulliver" (...) АРМА действует исключительно в рамках законов Украины и руководствуется в своей деятельности нормами специального закона о Нацагентстве, согласно которому (ст. 19) принимает в управление актив на основании постановления суда, копия которого направляется в АРМА. Поэтому ожидаем полный текст постановления Киевского апелляционного суда - подчеркнула Елена Дума.

По ее словам, действия уполномоченных лиц Нацагентства по управлению активами предусмотрены исключительным перечнем, указанным в этом же специальном. Она также рассказала о процедурах АРМА:

принять арестованный актив по актам приема-передачи от прокурора по соответствующему определению суда;

обеспечить обзор актива, по результатам которого составляется Отчет и публикуется объявление;



осуществить отбор юридического лица, которое должно осуществить оценку арестованных активов. При этом, выбирается тот, кто предложит самые выгодные условия и кратчайшие сроки проведения оценки;



Последним этапом является проведение прозрачного конкурса по новым транспарентным, конкурентоспособным процедурам, где будет избран управляющий арестованного актива.



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Участие в конкурсе могут принимать все желающие украинские компании, которые имеют опыт управления такими активами. Относительно иностранных управляющих компаний отмечу, что АРМА приняло все меры, чтобы иностранные компании не имели преград для возможности инвестировать в украинскую экономику во время войны - подытожила глава АРМА.

Напомним

В начале июня суд удовлетворил ходатайство Офиса Генпрокурора о передаче имущества (ТРЦ "Гулливер") в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)