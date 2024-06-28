АРМА очікує на ухвалу суду, щоб розпочати управління ТРЦ "Gulliver"

Наразі Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) очікує повний текст ухвали суду щодо ТРЦ "Gulliver", щоб розпочати передбачені законом заходи з управління активом. Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума, передає УНН.

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Щодо передачі в управління АРМА ТРЦ "Gulliver" (...) АРМА діє виключно в рамках законів України та керується у своїй діяльності нормами спеціального закону про Нацагентство, відповідно до якого (ст. 19) приймає в управління актив на підставі ухвали суду, копія якої надсилається до АРМА. Відтак очікуємо на повний текст ухвали Київського апеляційного суду

За її словами, дії уповноважених осіб Нацагентства щодо управління активами передбачені виключним переліком, зазначеним у цьому ж спеціальному. Вона також розповіла про процедури АРМА:

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Участь у конкурсі можуть брати всі охочі українські компанії, які мають досвід управління такими активами. Щодо іноземних управляючих компаній зазначу, що АРМА вжило всіх заходів, щоб іноземні компанії не мали перепон для можливості інвестувати в українську економіку під час війни