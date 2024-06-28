АРМА очікує на ухвалу суду, щоб розпочати управління ТРЦ "Gulliver"
Київ • УНН
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) очікує на повне рішення суду, щоб розпочати передбачені законом заходи з управління активами арештованого торгового центру "Гулівер".
Наразі Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) очікує повний текст ухвали суду щодо ТРЦ "Gulliver", щоб розпочати передбачені законом заходи з управління активом. Про це заявила очільниця АРМА Олена Дума, передає УНН.
Деталі
Щодо передачі в управління АРМА ТРЦ "Gulliver" (...) АРМА діє виключно в рамках законів України та керується у своїй діяльності нормами спеціального закону про Нацагентство, відповідно до якого (ст. 19) приймає в управління актив на підставі ухвали суду, копія якої надсилається до АРМА. Відтак очікуємо на повний текст ухвали Київського апеляційного суду
За її словами, дії уповноважених осіб Нацагентства щодо управління активами передбачені виключним переліком, зазначеним у цьому ж спеціальному. Вона також розповіла про процедури АРМА:
- прийняти арештований актив за актами приймання-передачі від прокурора за відповідною ухвалою суду;
- забезпечити огляд активу, за результатами якого складається Звіт та публікується оголошення;
- здійснити відбір юридичної особи, яка має здійснити оцінку арештованих активів. При цьому, обирається той, хто запропонує найвигідніші умови та найкоротші строки проведення оцінки;
- Останнім етапом є проведення прозорого конкурсу за новими транспарентними, конкурентоспроможними процедурами, де буде обрано управителя арештованого активу.
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Участь у конкурсі можуть брати всі охочі українські компанії, які мають досвід управління такими активами. Щодо іноземних управляючих компаній зазначу, що АРМА вжило всіх заходів, щоб іноземні компанії не мали перепон для можливості інвестувати в українську економіку під час війни
Нагадаємо
На початку червня суд задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора про передачу майна (ТРЦ "Гулівер") в управління Національного агентства України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)