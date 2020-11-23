Арестович о заявлении посольства РФ относительно техники на Донбассе: они лгут

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российская сторона не предоставляет правдивой информации о ситуации вблизи линии разграничения на Донбассе. Об этом в комментарии УНН сказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, комментируя заявление посольства РФ в Украине, якобы украинские военные стягивают тяжелую военную технику вблизи линии соприкосновения.

"Они (русские - ред.) постоянно викатывают опусы, один за другим. Это называется информационное сопровождение. Но мы говорим правду, в той части, в которой мы можем - то есть, которую нас не просили придержать пока, ОБСЕ и др. А они врут, открыто, и мы к этому привыкли", - сказал собеседник.

По его словам, одновременно, вопрос в том, что российские представители на публику - врут, но переговоры все же ведут.

"Это - для внутренней аудитории. Что Владимир Владимирович, как всегда, непобедим. На самом деле - они сидят, и как зайчики, обсуждают каждый наш пункт ( "Плана по Донбассу" - ред.). Их пункты почти не дискутируются", - сказал представитель украинской делегации.

Напомним, посольство РФ в Украине в канун встречи Трехсторонней контактной группы обнародовало заявление, где, среди прочего, отмечается, вроде "Идет перемещение Украиной вооружений, в том числе тяжелой военной техники, вблизи линии соприкосновения".

Как сообщал УНН, очередные заседания в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Украины запланированы во вторник и среду, 24 и 25 ноября.

На повестке дня снова - "План действий" по Донбассу и вопрос разблокирования КПВВ. Украинская сторона в ТКГ готова работать в режиме 24/7.

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