Арестович про заяву посольства РФ щодо техніки на Донбасі: вони брешуть

“Вони (росіяни – ред.) постійно викатують опуси, один за одним. Це називається інформаційний супровід. Але ми кажемо правду, в тій частині, якій ми можемо – тобто, яку нас не просило притримати поки, ОБСЄ тощо. А вони брешуть, відкрито, і ми до цього звикли”, - сказав співрозмовник.

З його слів, водночас, питання в тому, що російські представники на публіку - брешуть, але перемовини все ж ведуть.

“Це – для внутрішньої аудиторії. Що Володимир Володимирович, як завжди, непереможний. Насправді – вони сидять, і як зайчики, обговорюють кожний наш пункт (“Плану по Донбасу” – ред.). Їх пункти майже не дискутуються”, - сказав представник української делегації.

Нагадаємо, посольство РФ в Україні у переддень зустрічі Тристоронньої контактної групи оприлюднило заяву, де, серед іншого, зазначається, начебто “Триває переміщення Україною озброєнь, в тому числі важкої військової техніки, поблизу лінії зіткнення”.

Як повідомляв УНН, чергові засідання у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях України заплановані у вівторок і середу, 24 та 25 листопада.

На порядку денному знову - "План дій" щодо Донбасу і питання розблокування КПВВ. Українська сторона в ТКГ готова працювати в режимі 24/7.