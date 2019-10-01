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Апелляционный суд отказал в аресте Вилкула

Киев • УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня в Днепровском апелляционном суде проходило рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда города Днепра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Днепровского апелляционного суда.

Апелляционный суд отказал в аресте Вилкула

Апелляционный суд в городе Днепр постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказать в аресте бывшего народного депутата от “Оппозиционного блока” Александра Вилкула.

“Оставили решение суда первой инстанции Октябрьского района суда города Днепра от 16 сентября без изменений”, — рассказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал УНН, бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинские Национальные Новости

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