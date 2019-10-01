Апелляционный суд отказал в аресте Вилкула
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Сегодня в Днепровском апелляционном суде проходило рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Днепропетровской области на решение Октябрьского районного суда города Днепра. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Днепровского апелляционного суда.
Апелляционный суд в городе Днепр постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции и отказать в аресте бывшего народного депутата от “Оппозиционного блока” Александра Вилкула.
“Оставили решение суда первой инстанции Октябрьского района суда города Днепра от 16 сентября без изменений”, — рассказали в пресс-службе.
Как ранее сообщал УНН, бывший председатель Днепропетровской ОГА подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.
Прокуратура настаивает на избрании указанному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.