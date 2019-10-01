Апеляційний суд відмовив у арешті Вілкула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Сьогодні у Дніпровському апеляційному суді проходив розгляд апеляційної скарги прокуратури Дніпропетровської області на рішення Жовтневого районного суду міста Дніпра. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дніпровського апеляційного суду.
Апеляційний суд в місті Дніпро ухвалив залишити без зміни рішення суду першої інстанції і відмовити у арешті колишнього народного депутата від “Опозиційного блоку” Олександра Вілкула.
“Залишили ухвалу суду першої інстанції Жовтневого району суду міста Дніпра від 16 вересня без змін”, — розповіли у пресслужбі.
Як раніше повідомляв УНН, колишній голова Дніпропетровської ОДА підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Прокуратура наполягає на обранні вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.