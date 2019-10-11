AP: Йованович отозвали из Украины после отказа просить о расследовании дела Байдена

Так, Йованович должна дать показания перед Конгрессом в пятницу в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа. Демократы говорят, что ожидают ее появления, несмотря на позицию Белого дома о том, что представители администрации не сотрудничают с расследованием.

"Йованович была отозвана из Киева в мае, когда Джулиани – который является личным адвокатом Трампа и не имеет официальной роли в правительстве США – давил на украинских чиновников относительно расследования необоснованных обвинений в коррупции против Байденов", - пишет издание.

В телефонном разговоре, состоявшемся 25 июля, Трамп сказал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Йованович была "плохой новостью", согласно расшифрованной части стенограммы разговора.

Ни Джулиани, ни Трамп не уточнили своих претензий к послу. Но бывший дипломат, вспоминая о недавнем разговоре с Йованович, сказала, что ее отстранили после того, как она настаивала, чтобы просьба к украинским представителям участвовать в расследовании относительно Байдена и его сына была передана в соответствии с установленным протоколом.

Бывший дипломат сказал, что Йованович отказался делать "все это офлайн, личные, неформальные вещи", и дала понять, что у правительства США есть формальные способы обратиться за помощью к иностранным правительствам в проведении расследований.

Напомним, ранее The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена.