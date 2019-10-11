AP: Йованович відкликали з України після відмови просити про розслідування справи Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Колишній посол США в Україні Марі Йованович була відсторонена від посади після того, як вона відмовилася передавати українській владі прохання адвоката президента США Руді Джуліані про проведення розслідувань щодо Джо Байдена. Про це повідомляє AP із посиланням на колишнього дипломата, передає УНН.
Так, Йованович повинна дати свідчення перед Конгресом у п'ятницю в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа. Демократи кажуть, що очікують її появи, незважаючи на позицію Білого дому про те, що представники адміністрації не співпрацюють із розслідуванням.
"Йованович була відкликана з Києва в травні, коли Джуліані - який є особистим адвокатом Трампа і не має офіційної ролі в уряді США - тиснув на українських чиновників щодо розслідування необґрунтованих звинувачень у корупції проти Байденів", - пише видання.
У телефонній розмові, яка відбулася 25 липня, Трамп сказав Президенту України Володимиру Зеленському, що Йованович була "поганою новиною", згідно з розшифрованою частиною стенограми розмови.
Ні Джуліані, ні Трамп не уточнили своїх претензій до посла. Але колишній дипломат, згадуючи про недавню розмову з Йованович, сказала, що її усунули після того, як вона наполягала, щоб прохання до українських представників брати участь в розслідуванні щодо Байдена і його сина була передана відповідно до встановленого протоколу.
Колишній дипломат сказав, що Йованович відмовився робити "все це офлайн, особисті, неформальні речі", і дала зрозуміти, що в уряду США є формальні способи звернутися за допомогою до іноземних урядів у проведенні розслідувань.
Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомила, що президент США Дональд Трамп відкликав посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович через скарги на те, що вона перешкоджала проведенню розслідування стосовно колишнього віце-президента Джозефа Байдена.