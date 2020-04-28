Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Венедиктовой

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 65644 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 96126 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 117397 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125835 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127083 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121060 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 155211 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104900 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103051 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Венедиктовой

Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Венедиктовой

Киев  •  УНН

 • 32898 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за незадекларированного имущества. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

"ВАКС обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении высокопоставленного лица (Венедиктовой - ред.) из-за незадекларированного имущества", - сказала Чемерис.

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Как сообщалось, 17 марта 2020 года Рада назначила Венедиктову на должность Генпрокурора.

Напомним, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство в отношении экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, его заместителя, государственного секретаря Министерства инфраструктуры, а также топ-чиновников действующего состава Министерства инфраструктуры Украины из-за доведения ГП "Бердянского морского торгового порта" до банкротства.

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