Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо Омеляна

“ВАКС частково задовольнив скаргу „Бердянський антикорупційний центр“ та зобов’язав уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою ГО „Бердянський антикорупційний центр“ від 21 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Так, серед заявлених осіб — ексміністр інфраструктури (2016-2019 рр.), його заступник, Державний секретар Міністерства інфраструктури, а також топ-посадовці діючого складу Міністерства інфраструктури України.

“За версією заявника, вищезазначені посадові особи довели ДП „Бердянський морський торговельний порт“ до банкрутства через зловживання владою, службовими підробками, грубим порушенням законодавства про працю та невиконанням судового рішення”, — зазначається в повідомленні.

Окрім цього, у заяві є дані про вчинення кримінальних правопорушень начальником Бердянського філіалу ДП “Адміністрація морських портів України”, службовими особами ДП “АМПУ” та його колишнім керівництвом, а також виконуючим обов’язки директора на теперішній час. Також є відомості щодо протизаконних дій керівників компаній ТОВ “Аскет-Шиппінг” та ТОВ “Агро-Класс” як співучасників злочинів, вчинених службовими особами. До заяви ГО “Бердянський антикорупційний центр” додав документи на підтвердження зазначених фактів.

“Заявник просив суд визнати протиправною бездіяльність детектива НАБУ щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових рішень, а також зобов’язати детектива НАБУ невідкладно розпочати досудове розслідування та внести до ЄРДР відомості за кожним окремо вказаним у заяві кримінальним правопорушенням і відносно кожної службової особи окремо”, — йдеться в повідомленні.

Проте, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.

“Під час розгляду скарги суд встановив, що відомості, які містяться у заяві ГО “Бердянський антикорупційний центр”, дійсно не були внесені до ЄРДР та дослідженні у межах досудового розслідування кримінального провадження“,- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, начальнику державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” Олександру Барчану повідомлено про підозру у завданні державі збитків на майже 2,5 млн гривень.