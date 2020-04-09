Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо Омеляна

ukru
12:11 • 35788 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 63207 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 101241 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 117959 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 119694 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 171385 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141840 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148395 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148884 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129466 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 119602 перегляди
Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

20 березня, 04:27 • 23697 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 119905 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 109497 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 38044 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 35779 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 63187 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 101237 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 117955 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 119690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 7141 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 17066 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 107897 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108236 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125706 перегляди
Актуальне
Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо Омеляна

Антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо Омеляна

Київ • УНН

 • 17817 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вищий атикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, його заступника, державного секретаря Міністерства інфраструктури, а також топ-посадовців діючого складу Міністерства інфраструктури України через доведення ДП “Бердянський морський торговельний порт” до банкрутства. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

“ВАКС частково задовольнив скаргу „Бердянський антикорупційний центр“ та зобов’язав уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою ГО „Бердянський антикорупційний центр“ від 21 лютого 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Так, серед заявлених осіб — ексміністр інфраструктури (2016-2019 рр.), його заступник, Державний секретар Міністерства інфраструктури, а також топ-посадовці діючого складу Міністерства інфраструктури України.

“За версією заявника, вищезазначені посадові особи довели ДП „Бердянський морський торговельний порт“ до банкрутства через зловживання владою, службовими підробками, грубим порушенням законодавства про працю та невиконанням судового рішення”, — зазначається в повідомленні.

Окрім цього, у заяві є дані про вчинення кримінальних правопорушень начальником Бердянського філіалу ДП “Адміністрація морських портів України”, службовими особами ДП “АМПУ” та його колишнім керівництвом, а також виконуючим обов’язки директора на теперішній час. Також є відомості щодо протизаконних дій керівників компаній ТОВ “Аскет-Шиппінг” та ТОВ “Агро-Класс” як співучасників злочинів, вчинених службовими особами. До заяви ГО “Бердянський антикорупційний центр” додав документи на підтвердження зазначених фактів.

“Заявник просив суд визнати протиправною бездіяльність детектива НАБУ щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових рішень, а також зобов’язати детектива НАБУ невідкладно розпочати досудове розслідування та внести до ЄРДР відомості за кожним окремо вказаним у заяві кримінальним правопорушенням і відносно кожної службової особи окремо”, — йдеться в повідомленні.

Проте, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.

“Під час розгляду скарги суд встановив, що відомості, які містяться у заяві ГО “Бердянський антикорупційний центр”, дійсно не були внесені до ЄРДР та дослідженні у межах досудового розслідування кримінального провадження“,- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, начальнику державного підприємства “Бердянський морський торговельний порт” Олександру Барчану повідомлено про підозру у завданні державі збитків на майже 2,5 млн гривень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32