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Антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо Венедіктової

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо Генерального прокурора Ірини Венедіктової через незадеклароване майно. Про це журналісту УНН повідомила керівник відділу комунікацій у Вищому антикорупційному суді Олеся Чемерис.

"ВАКС зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо високопосадовиці (Венедіктової - ред.) за незадеклароване майно“, - сказала Чемерис.

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Як повідомлялося,17 березня 2020 року Рада призначила Венедіктову на посаду Генпрокурора.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити кримінальне провадження щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, його заступника, державного секретаря Міністерства інфраструктури, а також топ-посадовців діючого складу Міністерства інфраструктури України через доведення ДП “Бердянський морський торговельний порт” до банкрутства.

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