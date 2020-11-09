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Антикоррупционные органы сделали все, чтобы не расследовать схемы "Приватбанка" - юрист

Антикоррупционные органы сделали все, чтобы не расследовать схемы "Приватбанка" - юрист

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Евросоюзе считают, что уголовные преследования за махинации с “Приватбанком” являются вопросом авторитета Украины среди ее международных партнеров. Европейцы ждут от Украины реальной борьбы с коррупцией. Зато, украинские антикоррупционные органы в расследовании дела “Привата” демонстрируют достаточно слабую позицию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил юрист Ростислав Кравец, передает УНН.

По его словам, дело “Приватбанка” затрагивает большое количество лиц, ранее у власти, и которые у власти сейчас.

“Поэтому, здесь как в том анекдоте — главное не выйти на самих себя. В свою очередь представители определенных иностранных институтов очень переживают за дальнейший ход расследования дела. Однако, когда действительно начнется реальное расследование дела „Приватбанка“ то может оказаться очень большое количество неприятных вещей, в том числе — вывод средств из Украины... Ну а по кредиту доверия, который был предоставлен антикоррупционным органам — то они сделали все возможное, чтобы это дело не расследовать”, — сказал Кравец.

Юрист добавил, что дело Приватбанка является сугубо политическим.

“Вопрос Приватбанка — он не юридический и не экономический, а чисто политический. Чтобы определенным образом не разрушить систему, которая строилась годами и за которую придется кому-то отвечать”, — подчеркнул Кравец.

Как писал УНН, недавно в деле “Привата” Печерский райсуд вытребовал в НАБУ и СБУ отчет американских аудиторов Kroll.

Напомним, по словам Екатерины Рожковой, аудит Kroll, который разоблачил “схемы” вывода средств из “Привата”, охватил 10 лет работы банка.

По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. И вообще, из банка было выведено 5,5 млрд долл., Свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты “Слідство Інфо”.

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долл.

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