Антикоррупционные органы сделали все, чтобы не расследовать схемы "Приватбанка" - юрист

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Евросоюзе считают, что уголовные преследования за махинации с “Приватбанком” являются вопросом авторитета Украины среди ее международных партнеров. Европейцы ждут от Украины реальной борьбы с коррупцией. Зато, украинские антикоррупционные органы в расследовании дела “Привата” демонстрируют достаточно слабую позицию. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил юрист Ростислав Кравец, передает УНН.